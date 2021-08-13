Голикова рассказала о ситуации с безработицей в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании «Единой России» по обсуждению программ капремонта школ рассказала о ситуации с безработицей в стране.

«Мы достаточно хорошо движемся, мы сегодня можем уже утверждать и практически уверены в том, что выйдем к осени, как нам ставил задачу президент, на допандемические показатели занятости, но есть «но», которое связано с молодёжной занятостью», — цитирует ТАСС Голикову.

Она отметила, что «по итогам 2020 года уровень безработицы в группе до 24 лет составлял в странах еврозоны чуть более 20%, в России — 17% и в США — почти 15%».

«При этом если по уровню молодёжной безработицы мы, как вы видите, приблизительно находимся с этими группами стран в одном ряду, то по уровню вовлечения молодёжи в экономику мы пока отстаём. Экономически неактивными пока остаются 60% молодых людей», — добавила вице-премьер.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что ситуация с безработицей в стране возвращается на допандемический уровень.

Также в правительстве России сообщили о продлении до 31 декабря 2021 года упрощённого порядка регистрации безработных граждан.