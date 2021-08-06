Глава Минтруда рассказал о ситуации с безработицей в России

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ситуация с безработицей в стране возвращается на допандемический уровень.

«Безработица на сегодняшний день в Российской Федерации достаточно хорошими темпами возвращается на допандемический уровень», — сказал он.

Котяков пояснил, что «по итогам июня на сегодняшний день» уровень безработицы составляет 4,8%. Он напомнил, что до пандемии он был 4,6—4,7%.

«Мы уже вплотную подошли к тому показателю, который планировали достичь к концу года», — отметил министр.

Ранее в правительстве России сообщили о продлении до 31 декабря 2021 года упрощённого порядка регистрации безработных граждан.