Правительство продлило упрощённый порядок регистрации безработных

В России продлили до 31 декабря 2021 года упрощённый порядок регистрации безработных граждан. Об этом сообщило российское правительство.

«Действующий с прошлого года порядок предусматривает возможность подачи заявления о постановке на учёт в качестве безработного через сайт «Работа в России». Он также позволяет оформить пособие по безработице через личный кабинет на портале госуслуг», — говорится в сообщении пресс-службы.

Этот регламент освобождает граждан от необходимости посещать службы занятости, и самостоятельно собирать пакет документов.

Все сведения, которые требуются для назначения пособия, поступают в профильные учреждения автоматически, уточнили в правительстве.

Там напомнили, что в 2021 году максимальный размер пособия по безработице составляет 12 130 рублей, а минимальный — 1500 рублей.

Как ранее сообщили в Минтруде, в России снижается число зарегистрированных в центрах занятости граждан — это значение не превышает 1,11 млн человек, что на 60% ниже, чем в начале года.