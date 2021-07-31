Правительство продлило упрощённый порядок регистрации безработных

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В России продлили до 31 декабря 2021 года упрощённый порядок регистрации безработных граждан. Об этом сообщило российское правительство.
Правительство продлило упрощённый порядок регистрации безработных
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Действующий с прошлого года порядок предусматривает возможность подачи заявления о постановке на учёт в качестве безработного через сайт «Работа в России». Он также позволяет оформить пособие по безработице через личный кабинет на портале госуслуг», — говорится в сообщении пресс-службы.

Этот регламент освобождает граждан от необходимости посещать службы занятости, и самостоятельно собирать пакет документов.

Все сведения, которые требуются для назначения пособия, поступают в профильные учреждения автоматически, уточнили в правительстве.

Там напомнили, что в 2021 году максимальный размер пособия по безработице составляет 12 130 рублей, а минимальный — 1500 рублей.

Как ранее сообщили в Минтруде, в России снижается число зарегистрированных в центрах занятости граждан — это значение не превышает 1,11 млн человек, что на 60% ниже, чем в начале года.

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