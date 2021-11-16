В Госдуме прокомментировали планы по увеличению пособия по безработице в 2022 году

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что максимальный размер пособия по безработице в 2022 году будет увеличен до 12 792 рублей.

«Я думаю, что это очень актуальное решение, поскольку необходимо вернуться к тому, с чего всё начиналось. В начале пандемии наш президент принял решение об увеличении как минимального, так и максимального размера пособия по безработице, что дало возможность пережить в том числе нерабочие дни и ограничительные меры, которые появились в различных субъектах России», — считает депутат.

По её словам, граждане «откликнулись на эти меры».

И, по мнению депутата, как показал период пандемии, количество заявлений граждан об активном поиске работы и признании их безработными «увеличилось кратно».

«Сегодня мы видим, что объективно, даже при увеличенном пособии по безработице, наши показатели рынка труда практически восстановились в том объёме, в котором были до пандемии. И вместе с тем правительство продолжает политику президента», — заключила Бессараб.

Ранее стало известно о том, что максимальный размер пособия по безработице в 2022 году будет увеличен до 12 792 рублей.

Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Минимальная величина пособия по безработице в России составляет 1500 рублей.