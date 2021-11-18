Путин анонсировал рост соцвыплат на фоне повышения прожиточного минимума

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Президент России Владимир Путин заявил, что социальные выплаты россиян вырастут на фоне повышения прожиточного минимума.
Путин анонсировал рост соцвыплат на фоне повышения прожиточного минимума
  • AP

«На размер прожиточного минимума завязаны многие социальные пособия... поэтому важны даже не абсолютные цифры, а важно то, с чем это связано, а их, напомню, эти пособия, получают миллионы наших граждан. Естественно, что эти выплаты тоже вырастут», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Путин предложил увеличить размер прожиточного минимума в 2022 году до 12 654 рублей.

В октябре правительство России выделило более 47 млрд рублей на пособия по временной нетрудоспособности. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

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