Путин анонсировал рост соцвыплат на фоне повышения прожиточного минимума

Президент России Владимир Путин заявил, что социальные выплаты россиян вырастут на фоне повышения прожиточного минимума.

«На размер прожиточного минимума завязаны многие социальные пособия... поэтому важны даже не абсолютные цифры, а важно то, с чем это связано, а их, напомню, эти пособия, получают миллионы наших граждан. Естественно, что эти выплаты тоже вырастут», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Путин предложил увеличить размер прожиточного минимума в 2022 году до 12 654 рублей.

В октябре правительство России выделило более 47 млрд рублей на пособия по временной нетрудоспособности. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.