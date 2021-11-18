Путин предложил увеличить размер прожиточного минимума в 2022 году до 12 654 рублей

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Президент России Владимир Путин предложил увеличить размер прожиточного минимума в 2022 году до 12 654 рублей.
Путин предложил увеличить размер прожиточного минимума в 2022 году до 12 654 рублей
  • AP

«Предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно на 8,6%. В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 тыс. 654 рублей в месяц — это на одну тысячу рублей больше, чем сегодня», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российский кабмин выделит из федерального бюджета более 134 млрд рублей на социальную доплату неработающим пенсионерам с доходом ниже прожиточного минимума. 

26 октября мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии с городской доплатой до 21 193 рублей.

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