Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии с городской доплатой до 21 193 рублей. Об этом сообщила пресс-служба мэра.

Как передаёт сайт «Москва 24», с 1 января 2022 года городскую доплату к пенсии и социальные выплаты москвичам проиндексируют на 4,8%.

Доплату к пенсии получают 2,1 млн жителей города.

Ранее Собянин подписал постановление, согласно которому пожилые москвичи смогут получить денежную компенсацию в размере 10 тыс. рублей вместо наборов «С заботой о здоровье» за вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.