Пожилые люди в Москве смогут получить денежную компенсацию за вакцинацию от COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому пожилые москвичи смогут получить денежную компенсацию в размере 10 тыс. рублей вместо наборов «С заботой о здоровье» за вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщается на портале мэрии и правительства Москвы.

«Пожилые граждане — участники программы дополнительного стимулирования вакцинации от COVID-19 — могут получить денежную выплату. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин... Выплату в размере 10 тыс. рублей могут выдать вместо подарочного набора», — говорится в заявлении.

Отмечается, что для её получения надо подать заявление в любой городской центр социального обслуживания.

Уточняется, что это касается программы, которая действует с 23 июня по 31 декабря 2021 года и которая распространяется на вакцинирующихся граждан старше 65 лет. Также в программе могут принять участие и пожилые люди, прошедшие повторную вакцинацию в указанный период.

Ранее правительство Москвы приняло решение о введении стимулирующих выплат медикам за проведение вакцинации.