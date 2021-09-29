Власти Москвы приняли решение о стимулирующих выплата медикам за проведение вакцинации

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Правительство Москвы приняло решение о введении стимулирующих выплат медикам за проведение вакцинации. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Власти Москвы приняли решение о стимулирующих выплата медикам за проведение вакцинации
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Как сообщается на сайте мэра Москвы, «денежное вознаграждение получат те, кто привлечёт граждан к вакцинации (ревакцинации) от COVID-19 сверх установленных плановых заданий». 

Так, «за одного вакцинированного в возрасте от 18 до 60 лет врачам выплатят 200 рублей, за вакцинированного в возрасте старше 60 лет — 400 рублей».

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Москве у 3004 человек выявили коронавирус. За сутки в столице госпитализированы 887 человек, скончались 65 пациентов.

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