Власти Москвы приняли решение о стимулирующих выплата медикам за проведение вакцинации
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Как сообщается на сайте мэра Москвы, «денежное вознаграждение получат те, кто привлечёт граждан к вакцинации (ревакцинации) от COVID-19 сверх установленных плановых заданий».
Так, «за одного вакцинированного в возрасте от 18 до 60 лет врачам выплатят 200 рублей, за вакцинированного в возрасте старше 60 лет — 400 рублей».
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Москве у 3004 человек выявили коронавирус. За сутки в столице госпитализированы 887 человек, скончались 65 пациентов.