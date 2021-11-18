Экономист Беляев поддержал предложения увеличить прожиточный минимум и МРОТ в 2022 году

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что президент России Владимир Путин предложил увеличить минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум в 2022 году.
Экономист Беляев поддержал предложения увеличить прожиточный минимум и МРОТ в 2022 году
  • Gettyimages.ru

«На минимум ориентируются работодатели, которые начисляют заработную плату своим рабочим, и понятно, что ниже уже вот этого уровня они начислить не могут. Можно сказать, что сумма не такая большая, но всё-таки это движение вперёд. Самое главное, заметить динамику. Есть определённое внимание правительства, которое находит средства для того, чтобы повысить эти вещи», — отметил Беляев.

Он отметил, что МРОТ и прожиточный минимум влияют на такие расчётные единицы, как, например, размер минимальных компенсаций, а также, ориентируясь на них, рассчитывают многие социальные показатели.

По его словам, подобные предложения направлены на то, чтобы повысить уровень жизни населения. 

Ранее Путин предложил увеличить минимальный размер оплаты труда в 2022 году до 13 890 рублей.

Он также предложил увеличить размер прожиточного минимума в 2022 году до 12 654 рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить