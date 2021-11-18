Экономист Беляев поддержал предложения увеличить прожиточный минимум и МРОТ в 2022 году
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«На минимум ориентируются работодатели, которые начисляют заработную плату своим рабочим, и понятно, что ниже уже вот этого уровня они начислить не могут. Можно сказать, что сумма не такая большая, но всё-таки это движение вперёд. Самое главное, заметить динамику. Есть определённое внимание правительства, которое находит средства для того, чтобы повысить эти вещи», — отметил Беляев.
Он отметил, что МРОТ и прожиточный минимум влияют на такие расчётные единицы, как, например, размер минимальных компенсаций, а также, ориентируясь на них, рассчитывают многие социальные показатели.
По его словам, подобные предложения направлены на то, чтобы повысить уровень жизни населения.
Ранее Путин предложил увеличить минимальный размер оплаты труда в 2022 году до 13 890 рублей.
Он также предложил увеличить размер прожиточного минимума в 2022 году до 12 654 рублей.