Врач Пестерев напомнил об опасности бесконтрольного применения антикоагулянтов
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Об этом он заявил в беседе с НСН.
«Никакой самодеятельности, только по назначению врача. Особенно в случае с препаратами, регулирующими тромбообразование. Если неправильно соблюсти дозировку мощных современных кроверазжижающих, человек может погибнуть от внутреннего кровотечения», — заявил врач.
Ранее врач-гематолог высшей категории медицинского центра «Авиценна» Диана Ким рассказала, что среди опасных последствий COVID-19 врачи называют нарушение свёртываемости крови.