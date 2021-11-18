Врач Пестерев напомнил об опасности бесконтрольного применения антикоагулянтов

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Врач-эксперт Тимур Пестерев предостерёг от самопрофилактики в плане применения кроверазжижающих препаратов (антикоагулянтов), подчеркнув, что это может быть смертельно опасно.
Врач Пестерев напомнил об опасности бесконтрольного применения антикоагулянтов
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Об этом он заявил в беседе с НСН.

«Никакой самодеятельности, только по назначению врача. Особенно в случае с препаратами, регулирующими тромбообразование. Если неправильно соблюсти дозировку мощных современных кроверазжижающих, человек может погибнуть от внутреннего кровотечения», — заявил врач.

Ранее врач-гематолог высшей категории медицинского центра «Авиценна» Диана Ким рассказала, что среди опасных последствий COVID-19 врачи называют нарушение свёртываемости крови.

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