Гематолог Ким назвала опасное осложнение после COVID-19

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Врач-гематолог высшей категории медицинского центра «Авиценна» Диана Ким рассказала, что среди опасных последствий COVID-19 врачи называют нарушение свёртываемости крови.
Гематолог Ким назвала опасное осложнение после COVID-19
  • AP

Потенциально такое осложнение может привести к тромбозу или инсульту даже спустя месяцы после выздоровления, отметила она в эфире радио Sputnik.

«У меня были молодые пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию в лёгкой форме, но через три месяца у них был тромбоз. В частности, у одного из них случился инсульт. То есть даже те, кто перенёс COVID-19 в лёгкой форме, не защищены от поствирусного, постковидного тромбообразования», — предупредила Ким.

По её словам, после перенесённой коронавирусной инфекции следует три месяца продолжать антикоагулянтную терапию, что является профилактикой образования тромбов.

В то же время она подчеркнула, что назначать антикоагулянты может только врач.

Ранее вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

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