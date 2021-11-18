Во Владимирской области зарегистрировали 324 случая COVID-19 за сутки

Во Владимирской области зарегистрировали 324 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Больше всего заболевших — во Владимире (71 человек), а также в Ковровском и Муромском районах.

Всего в регионе заболели 68 650 жителей.

Также стало известно, что за последнюю неделю в Крыму сократилось число госпитализированных пациентов с COVID-19.

«В ковидные госпиталя сейчас поступает в сутки менее 200 человек», — заявил в эфире «Крым 24» замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус рассказал, что нужно делать после контакта с заболевшим COVID-19.