Иммунолог Продеус рассказал о действиях после контакта с заболевшим COVID-19

Врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус рассказал, что нужно делать после контакта с заболевшим COVID-19.

«Если вы встретили человека, а потом узнали, что он заболел, то нужно просто ждать. Разумно ограничить контакты, потому что вы можете стать переносчиком болезни. Заболеете вы сами или нет, мы не знаем, но вы точно можете стать распространителем», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, инкубационный период вируса — около пяти дней.

Как отметил Продеус, нет смысла менять питание или делать смесь из лимонного сока, мёда и имбиря. Врач считает, что есть смысл поддерживать свой организм регулярно.

Продеус добавил, что единственный способ снизить риск заболевания — вакцинация.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.