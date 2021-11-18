В Краснодарском крае подтвердили 819 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на оперативный штаб.
Больше всего заболевших — в Краснодаре (363 человека), а также в Новороссийске и Сочи.
С начала пандемии в регионе заболели 88 934 жителя. Вылечились 60 735 человек, в том числе 893 за минувшие 24 часа.
На лечении в стационарах находятся 5880 пациентов.
В целом в России за сутки выявили 37 374 случая COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».
Ранее врач — иммунолог-аллерголог Андрей Продеус рассказал, что нужно делать после контакта с заболевшим COVID-19.