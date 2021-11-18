В Краснодарском крае подтвердили 819 случаев COVID-19 за сутки

В Краснодарском крае подтвердили 819 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на оперативный штаб.

Больше всего заболевших — в Краснодаре (363 человека), а также в Новороссийске и Сочи.

С начала пандемии в регионе заболели 88 934 жителя. Вылечились 60 735 человек, в том числе 893 за минувшие 24 часа.

На лечении в стационарах находятся 5880 пациентов.

В целом в России за сутки выявили 37 374 случая COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее врач — иммунолог-аллерголог Андрей Продеус рассказал, что нужно делать после контакта с заболевшим COVID-19.