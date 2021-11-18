В Оренбургской области зарегистрировали 390 случаев COVID-19 за сутки

В Оренбургской области зарегистрировали 390 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 96 610 жителей. Выздоровели 81 528 человек, в том числе 294 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе выявили 251 случай COVID-19 за сутки, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 86 763. Наличие свободного коечного фонда с учётом запланированных к развёртыванию мест составляет 92%.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус рассказал, что нужно делать после контакта с заболевшим COVID-19.