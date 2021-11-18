В Госдуме поддержали идею новой выплаты для борющихся с коронавирусом медиков

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение материально поддержать детей из семей медработников, занятых лечением заболевших COVID-19.

«Я думаю, что это хорошая идея. В любом случае необходимо продолжить практику, когда наши медицинские работники, работающие в «красных зонах», и социальные работники, которые также помогают, работая в стационарных организациях социального обслуживания заболевших коронавирусной инфекцией граждан, должны получать дополнительные выплаты. И они сегодня получают из федерального бюджета специальные надбавки к заработной плате за особые условия труда», — рассказала депутат.

По её мнению, этого недостаточно для того, чтобы «компенсировать детям отсутствие дома родителей».

«А ведь всё это длится уже больше года. И это, конечно, катастрофа, когда ребёнок растёт, зная, что мама хоть и выполняет очень важную сегодня работу, но она далеко. Поэтому было бы здорово также предусмотреть путёвки, например, оздоровительного отдыха для деток медицинских работников. Выделить средства из бюджета и на следующий каникулярный период дать возможность мамам вместе с детьми отдохнуть, чтобы таким образом поправить и здоровье, и эмоциональное состояние в семье», — заключила Бессараб.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил материально поддержать детей из семей медработников, занятых лечением заболевших COVID-19.

Как он подчеркнул в своём обращении, опубликованные в СМИ опросы показывают, что медицинский персонал в данных условиях испытывает колоссальную физическую и эмоциональную нагрузку и, очевидно, не имеет возможности посвящать столько времени и сил своим семьям, как до наступления пандемии.

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