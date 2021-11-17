Терапевт Сапего назвал возможные риски употребления домашних консервов

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Врач-терапевт Георгий Сапего назвал возможные риски для здоровья при употреблении домашних консервов.
Терапевт Сапего назвал возможные риски употребления домашних консервов
  • РИА Новости

«Ботулизм — это отравление токсином, который вырабатывают определённые микробы. Ботулотоксин крайне опасен даже в микроскопических количествах», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По словам врача, излюбленное место для возбудителя ботулизма — домашние консервы или колбасы, различные ферментированные продукты кустарного производства, вяленая рыба.

Как отметил Сапего, ботулотоксин обычно появляется в домашних консервах с низкой кислотностью. Речь идёт о любых мясных продуктах и практически всех овощах.

«Иногда такие консервные банки вздуваются, взрываются или пахнут, как протухшие. Но это не обязательно. Бактерия может наработать достаточно токсина, никак не изменяя внешний вид, запах или вкус продукта», — сообщил терапевт.

В то же время он добавил, что отравиться можно и фабричными консервами, если повреждена ёмкость, в которой они хранятся.

Ранее врач-невролог Павел Хорошев в беседе с URA.RU рассказал о вреде энергетических напитков.

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