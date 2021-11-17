Путин заявил, что излишняя бюрократия мешает обеспечивать людей лекарствами

Излишняя бюрократия в сфере разработки препаратов мешает доводить нужные лекарства до людей. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.

RT ведёт трансляцию с совещания.

«Всё должно происходить в этой сфере очень основательно, должны быть и фундаментальные исследования, прежде чем выводить какие-то препараты на рынок, но, тем не менее, излишняя бюрократия тоже мешает сейчас», — заявил Путин.

По его словам, чрезмерная бюрократизация препятствует не только «гонке на мировых рынках, но и доводить до людей нужные препараты».

Также в ходе совещания Путин высказался о законодательстве в сфере генетики.

По его словам, в этой области «человечество пока идёт неизведанным путём».