Путин заявил, что излишняя бюрократия мешает обеспечивать людей лекарствами

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Излишняя бюрократия в сфере разработки препаратов мешает доводить нужные лекарства до людей. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
Путин заявил, что излишняя бюрократия мешает обеспечивать людей лекарствами
  • РИА Новости

RT ведёт трансляцию с совещания.

«Всё должно происходить в этой сфере очень основательно, должны быть и фундаментальные исследования, прежде чем выводить какие-то препараты на рынок, но, тем не менее, излишняя бюрократия тоже мешает сейчас», — заявил Путин.

По его словам, чрезмерная бюрократизация препятствует не только «гонке на мировых рынках, но и доводить до людей нужные препараты».

Также в ходе совещания Путин высказался о законодательстве в сфере генетики.

По его словам, в этой области «человечество пока идёт неизведанным путём».

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