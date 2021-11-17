Путин заявил, что излишняя бюрократия мешает обеспечивать людей лекарствами
- РИА Новости
RT ведёт трансляцию с совещания.
«Всё должно происходить в этой сфере очень основательно, должны быть и фундаментальные исследования, прежде чем выводить какие-то препараты на рынок, но, тем не менее, излишняя бюрократия тоже мешает сейчас», — заявил Путин.
По его словам, чрезмерная бюрократизация препятствует не только «гонке на мировых рынках, но и доводить до людей нужные препараты».
Также в ходе совещания Путин высказался о законодательстве в сфере генетики.
По его словам, в этой области «человечество пока идёт неизведанным путём».