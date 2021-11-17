Путин призвал к особому вниманию в вопросе правового регулирования геномных исследований
- РИА Новости
«Прежде всего, предлагаю сосредоточить особое внимание на правовом регулировании геномных исследований и применении генетических технологий», — заявил Путин.
По его словам, «здесь, как и во всех передовых областях, где человечество пока идёт неизведанным, прямо скажем, путём, немало сложных, спорных вопросов: как юридических, так и гуманитарных».
Он отметил, что «законодательство в сфере генетики должно открывать простор для научного поиска и создания инноваций в медицине, ветеринарии, селекции и других сферах».
«Вместе с тем нужно чётко обозначить и пределы допустимого использования генетических технологий», — подчеркнул президент.
Глава государства пояснил, что «речь идёт не только о современном правовом регулировании, но и о соблюдении этических норм».
«Они должны быть понятные, признанные исследователями и бизнесом и, что принципиально важно, приняты обществом, пользоваться доверием людей», — заявил он.
В июне сообщалось, что Путин поручил создать национальную базу генетической информации.