Путин призвал к особому вниманию в вопросе правового регулирования геномных исследований

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Российский лидер Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий в России высказался о законодательстве в сфере генетики.
Путин призвал к особому вниманию в вопросе правового регулирования геномных исследований
  • РИА Новости

«Прежде всего, предлагаю сосредоточить особое внимание на правовом регулировании геномных исследований и применении генетических технологий», — заявил Путин.

По его словам, «здесь, как и во всех передовых областях, где человечество пока идёт неизведанным, прямо скажем, путём, немало сложных, спорных вопросов: как юридических, так и гуманитарных».

Он отметил, что «законодательство в сфере генетики должно открывать простор для научного поиска и создания инноваций в медицине, ветеринарии, селекции и других сферах».

«Вместе с тем нужно чётко обозначить и пределы допустимого использования генетических технологий», — подчеркнул президент.

Глава государства пояснил, что «речь идёт не только о современном правовом регулировании, но и о соблюдении этических норм».

«Они должны быть понятные, признанные исследователями и бизнесом и, что принципиально важно, приняты обществом, пользоваться доверием людей», — заявил он.

В июне сообщалось, что Путин поручил создать национальную базу генетической информации.

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