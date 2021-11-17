В Омской области зарегистрировали 592 случая COVID-19 за сутки

В Омской области зарегистрировали 592 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Всего в области заболели 106 919 жителей, выздоровели — 82 707, в том числе 511 за минувшие 24 часа.

Вакцинацию прошли 834 277 граждан, оба компонента вакцины получили 591 097.

Всего в России за сутки выявили 36 626 случаев COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал, чем отличается лекарство против COVID-19 от вакцины.