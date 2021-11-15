Академик РАН Зверев рассказал, чем отличается лекарство против COVID-19 от вакцины

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал, чем отличается лекарство против COVID-19 от вакцины.

«Вакцина создаёт иммунный ответ, то есть это либо образ какой-то, либо отдельные белки того патогена, либо вводится в организм целый ослабленный вирус или бактерия, на которые формируется иммунный ответ. Если он формируется полноценный, то сначала образуются антитела на вирус, а также формируется клеточный иммунитет», — заявил эксперт в беседе со «Взглядом».

По его словам, лекарство действует непосредственно на сам вирус или какие-то системы организма, которые стимулируют иммунную систему на борьбу с вирусом.

Как пояснил Зверев, лекарство помогает здесь и сейчас, при заболевании, и не даёт последующей защиты, а вакцина работает на будущее и является долгосрочной.

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