Россия отправила в Черногорию ходатайство об отмене решения об убежище Исмаилову

Генеральная прокуратура России отправила в МВД и Минюст Черногории обращение с ходатайством об отмене решения об убежище бизнесмену Тельману Исмаилову.

Об этом РИА Новости сообщили в надзорном ведомстве.

«Министру внутренних дел, координатору Министерства юстиции, по правам человека и меньшинств Черногории 25 октября направлено обращение о несогласии с позицией компетентных органов Черногории в отношении Исмаилова Т.М. с ходатайством инициировать процедуру отмены решения о предоставлении ему убежища», — отметили в российской Генпрокуратуре.

Ранее Исмаилов был задержан в Черногории по российскому ордеру на розыск.

По данным СК России, он был объявлен в международный розыск в 2017 году «в связи с установлением его причастности к убийству двух предпринимателей».

Адвокат заявил, что предприниматель получил убежище в Черногории. Председатель комитета по безопасности и обороне парламента Черногории Милан Кнежевич подтвердил эту информацию.