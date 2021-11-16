В Калининградской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

В Калининградской области прививку от COVID-19 сделали 467 тыс. человек. Оба компонента вакцины получили 405,2 тыс. жителей.

Об этом сообщает «Янтарный край».

По данным регионального оперштаба, в области занято 1,8 тыс. коек для пациентов с коронавирусом.

Также стало известно, что на базе горбольницы №1 в Челябинске закрывают отделение для лечения больных COVID-19, передаёт URA.RU со ссылкой на первого вице-губернатора Ирину Гехт.

«Сворачиваем по всей области 981 койкоместо. В ГКБ №1 профильной деятельности возвращаются хирургическое отделение и детский корпус», — сказала Гехт.

Ранее завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал, чем отличается лекарство против COVID-19 от вакцины.