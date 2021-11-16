Требования о QR-кодах в России распространят на зарубежные авиакомпании

Заместитель министра транспорта России Кирилл Богданов заявил, что требования о продаже авиабилетов и допуске на борт самолёта по QR-кодам планируют распространить и на зарубежные авиакомпании, выполняющие полёты в Россию.

«Этот закон будет распространяться не только на российские авиакомпании, а на все авиакомпании, которые летают на территории России», — цитирует его РИА Новости.

По словам замминистра, авиакомпании будут поставлены перед фактом. Также он сообщил, что иностранные пассажиры смогут летать по ПЦР-тесту.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что введение QR-кодов для авиаперевозок является вынужденным и необходимым шагом. По его словам, российские власти осознают все возможные риски для авиакомпаний.

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата российского парламента направит законопроект о системе QR-кодов до 14 декабря в регионы, а также в Общественную палату, Совфед и Счётную палату.

12 ноября в правительстве сообщили, что кабмин направил в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала планы ввести систему QR-кодов в России, назвав это вынужденной мерой.

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