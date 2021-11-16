Белоусов назвал необходимостью введение QR-кодов для авиаперевозок

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Первый вице-премьер России Андрей Белоусов назвал введение QR-кодов для авиаперевозок вынужденным и необходимым шагом. По его словам, российские власти осознают все возможные риски для авиакомпаний.
Белоусов назвал необходимостью введение QR-кодов для авиаперевозок
  • РИА Новости

«Это абсолютная необходимость, это вынужденный шаг, но он абсолютно необходим», — приводит РИА Новости слова Белоусова.

Он заверил, что введение QR-кодов на авиаперевозках будет «отрабатываться самым тщательным образом» и сначала проведут эксперимент по их внедрению.

Ранее президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Владислав Онищенко высказался в пользу введения QR-кодов на транспорте.

Также в «Аэрофлоте» заявили, что технологически готовы к введению QR-кодов при полётах.

10 ноября РБК со ссылкой на источники сообщил, что правительство разработало два законопроекта, которые определят порядок введения в России QR-кодов при посещении общественных мест, поездках на поездах и при авиаперелётах.

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