В «Аэрофлоте» заявили, что технологически готовы к введению QR-кодов при полётах

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Авиакомпания «Аэрофлот» технологически готова к введению QR-кодов при полётах.
В «Аэрофлоте» заявили, что технологически готовы к введению QR-кодов при полётах
  • Reuters

Об этом ТАСС заявил официальный представитель компании Михаил Дёмин.

«Если соответствующий закон будет принят, то нововведение, связанное с необходимостью проверки дополнительных документов, будет реализовано, «Аэрофлот» технологически к этому готов», — сказал он.

Ранее в пресс-службе РЖД заявили, что детали введения QR-кодов на железнодорожном транспорте будут прорабатываться в соответствии с положениями закона.

11 ноября в оперштабе по борьбе с коронавирусом подтвердили, что в России идёт подготовка законопроектов о введении обязательных QR-кодов для посещения кафе, магазинов и поездок в транспорте.

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