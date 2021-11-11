В РЖД рассказали о проработке введения QR-кодов на железнодорожном транспорте

В пресс-службе РЖД заявили, что детали введения QR-кодов на железнодорожном транспорте будут прорабатываться в соответствии с положениями закона.

«Конкретные детали прорабатываются и будут определяться положениями законодательства», — приводит ТАСС сообщение холдинга.

В РЖД отметили, что соответствующие меры уже были приняты в ряде стран, в том числе во Франции, в Турции и ОАЭ.

По новым правилам граждане не могут приобрести проездной билет без документов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест.

В оперштабе по борьбе с коронавирусом ранее заявили, что в России идёт подготовка законопроектов о введении обязательных QR-кодов для посещения кафе, магазинов и поездок в транспорте.