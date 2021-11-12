Глава ЦСР Онищенко высказался в пользу введения QR-кодов на транспорте
- АГН «Москва»
- © Авилов Александр
«Введение QR-кодов в систему железнодорожных и авиаперевозок на данном этапе вполне оправданно для сдерживания массовых перемещений заболевших», — цитирует Онищенко ТАСС.
Он заверил, что власти России предоставят достаточно времени для подготовки и запустят QR-коды «только по готовности всех систем».
Онищенко также выразил надежду, что введение дополнительных требований о наличии QR-кода повысит уровень вакцинации населения.
Ранее в «Аэрофлоте» заявили, что технологически готовы к введению QR-кодов при полётах.
10 ноября РБК со ссылкой на источники сообщил, что правительство разработало два законопроекта, которые определят порядок введения в России QR-кодов при посещении общественных мест, поездках на поездах и авиаперелётах.
В оперштабе по борьбе с коронавирусом подтвердили, что в России идёт подготовка законопроектов о введении обязательных QR-кодов для посещения кафе, магазинов и поездок в транспорте.