Психолог Тонкова-Кузнецова назвала способы победить кофеманию

Короткая ссылка
Клинический психолог, руководитель образовательного проекта «Общественное здоровье» Московского института психоанализа Ольга Тонкова-Кузнецова рассказала, как избавиться от зависимости от кофе.
Психолог Тонкова-Кузнецова назвала способы победить кофеманию
  • © Lino Mirgeler/dpa
  • globallookpress.com

«Чтобы понять, есть ли у вас кофейная зависимость, ответьте себе на следующие вопросы: можете ли вы обойтись без кофе? Чувствуете ли вы симптомы отмены? Как они проявляются? Почему и для чего я пью кофе?» — сказала Тонкова-Кузнецова в беседе с «Известиями».

Так, если человек нашёл достаточно причин для отказа от напитка, ему необходимо сформулировать своё намерение и приступить к его реализации, считает психолог.

При этом количество кофеина рекомендуется снижать постепенно. Для начала — сократить употребление напитка до одной чашки в день, затем отказаться от кофе на неделю.

«Кофе — это не только напиток с бодрящим кофеином, но и ритуал. За ним может стоять встреча с друзьями или возможность побыть наедине с собой. В этом случае можно заменить одну из дневных чашек кофе не менее вкусным напитком. Это может быть зеленый чай, матча, цикорий, имбирный чай, какао, чай из лимонника и так далее», — добавила специалист.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с Nation News рассказала о вредных сладостях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить