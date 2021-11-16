Психолог Тонкова-Кузнецова назвала способы победить кофеманию

Клинический психолог, руководитель образовательного проекта «Общественное здоровье» Московского института психоанализа Ольга Тонкова-Кузнецова рассказала, как избавиться от зависимости от кофе.

«Чтобы понять, есть ли у вас кофейная зависимость, ответьте себе на следующие вопросы: можете ли вы обойтись без кофе? Чувствуете ли вы симптомы отмены? Как они проявляются? Почему и для чего я пью кофе?» — сказала Тонкова-Кузнецова в беседе с «Известиями».

Так, если человек нашёл достаточно причин для отказа от напитка, ему необходимо сформулировать своё намерение и приступить к его реализации, считает психолог.

При этом количество кофеина рекомендуется снижать постепенно. Для начала — сократить употребление напитка до одной чашки в день, затем отказаться от кофе на неделю.

«Кофе — это не только напиток с бодрящим кофеином, но и ритуал. За ним может стоять встреча с друзьями или возможность побыть наедине с собой. В этом случае можно заменить одну из дневных чашек кофе не менее вкусным напитком. Это может быть зеленый чай, матча, цикорий, имбирный чай, какао, чай из лимонника и так далее», — добавила специалист.

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