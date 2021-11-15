Кардиолог Старосветская рассказала о продуктах, полезных для сердца

Врач-кардиолог Виктория Старосветская рассказала о продуктах, полезных для сердца.

«Недостаток жирных кислот в рационе — один из главных факторов развития атеросклероза и повышения «плохого» холестерина. Чтобы избежать проблемы, надо есть рыбу — сардину, тунца, скумбрию и форель», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, также стоит добавить в рацион авокадо, которое содержит много полезных жиров, богато калием.

Ещё одним полезным продуктом Старосветская назвала орехи, так как в них много полиненасыщенных жиров.

«Особенно богаты ими миндаль, грецкие и кедровые орехи. В идеале предварительно замачивать их перед употреблением. Также добавьте в рацион растительные масла — они содержат полиненасыщенные жирные кислоты, витамины А и Е, антиоксиданты. Очень полезны оливковое, кунжутное, льняное, тыквенное масло», — посоветовала врач.

Кроме того, по словам эксперта, важны листовые овощи — брокколи, рукола и шпинат.

«Все они содержат большое количество минералов, таких как калий, магний, железо, кальций, витамины K, C, E, витамины группы В, бета-каротин, жирные кислоты омега-3», — пояснила Старосветская.

Она добавила, что в зелёных овощах много клетчатки, необходимой для нормального функционирования пищеварительной системы.

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