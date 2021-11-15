Иммунолог Болибок назвал противопоказания к вакцинации от COVID-19

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что можно считать противопоказанием к вакцинации от COVID-19.

«В соответствии с инструкциями к вакцинам любое острое заболевание, в том числе COVID-19, является противопоказанием к вакцинации, то есть к введению и первого, и второго компонента вакцины. Таким образом, нужно выздороветь и подождать от двух до четырёх недель — в зависимости от тяжести перенесённого заболевания», — разъяснил эксперт в беседе с «Известиями».

Ранее иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.