Иммунолог Болибок назвал противопоказания к вакцинации от COVID-19

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Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что можно считать противопоказанием к вакцинации от COVID-19.
Иммунолог Болибок назвал противопоказания к вакцинации от COVID-19
  • Reuters

«В соответствии с инструкциями к вакцинам любое острое заболевание, в том числе COVID-19, является противопоказанием к вакцинации, то есть к введению и первого, и второго компонента вакцины. Таким образом, нужно выздороветь и подождать от двух до четырёх недель — в зависимости от тяжести перенесённого заболевания», — разъяснил эксперт в беседе с «Известиями».

Ранее иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.

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