В Красноярском крае выявили 721 случай COVID-19 за сутки

В Красноярском крае выявили 721 случай коронавируса за сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперативный штаб. Отмечается, что всего в регионе заболели 142 026 жителей.

Под медицинским наблюдением на дому находятся 53 015 контактных человек, сняты с медицинского наблюдения за минувшие 24 часа — 3827.

Также стало известно, что в Севастополе зарегистрировали 350 случаев COVID-19 за сутки. Из больниц выписаны 265 человек, передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в городе достигло 44 314.

Ранее эндокринолог, диетолог Альбина Комиссарова рассказала, что правильно подобранный рацион поможет быстрее восстановиться после перенесённой коронавирусной инфекции.