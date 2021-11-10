Диетолог Комиссарова рассказала о рационе для восстановления после COVID-19

Эндокринолог, диетолог Альбина Комиссарова рассказала, что правильно подобранный рацион поможет быстрее восстановиться после перенесённой коронавирусной инфекции.

Об этом она сообщила в беседе с Общественной службой новостей.

По словам врача, в первое время после болезни питаться следует понемногу и часто. В день нужно съедать минимум три небольших питательных блюда. Это могут быть запечённый картофель с творогом и сыром, курица или рыба с рисом, курица и макароны, сэндвичи с мясом, сыром или яйцом, яйцо на тосте. Между основными приёмами пищи нужно делать перекусы.

Она также отметила, что важно отдавать предпочтение белковой пище: мясу, рыбе, яйцам, чечевице и фасоли, так как из белка организм черпает энергию, используя её для «строительства» новых клеток и укрепления иммунной защиты. Также следует пить достаточно жидкости, напомнила врач.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.