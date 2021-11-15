В Бурятии сообщили, что северные надбавки жителям районов Крайнего Севера сохранятся

Северные надбавки, выплачиваемые жителям территорий, которые числятся как районы Крайнего Севера, сохранятся. Об этом заявили в пресс-службе главы Бурятии.

«Северные надбавки сохранятся», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

15 ноября появилась информация, что президент России Владимир Путин внёс изменения в Стратегию развития Арктического региона и отменил ряд указов, в соответствии с которыми отдельные районы Карелии ранее приравнивались к территориям Крайнего Севера.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал уточнить информацию по указу, касающемуся отнесения территорий к районам Крайнего Севера. Он не исключил, что это может быть технический момент.

После этого в пресс-службе правительства Карелии заявили, что новый указ президента не повлияет на получение северных надбавок в регионе.