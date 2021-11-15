Власти Карелии заявили о сохранении северных надбавок в регионе

В пресс-службе правительства Карелии заявили, что новый указ президента России Владимира Путина о территориях Крайнего Севера не повлияет на получение северных надбавок в регионе.

«После изменения нормативной базы наши граждане по-прежнему будут получать надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Все льготы для жителей Карелии, в том числе дополнительные дни к отпуску, сохранятся в полном объёме», — приводит РИА Новости слова заместителя премьер-министра правительства Карелии Дмитрия Родионова.

В правительстве Карелии отметили, что следом за указом российского президента, которым с 1 января 2022 года признаются утратившими силу акты, регламентирующие отнесение территорий Карелии к районам Крайнего Севера, будет подписано соответствующее постановление правительства России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал уточнить информацию по указу, касающемуся отнесения территорий к районам Крайнего Севера. Он не исключил, что это может быть технический момент.

15 ноября появилась информация, что президент России Владимир Путин внёс изменения в Стратегию развития Арктического региона и отменил ряд указов, в соответствии с которыми отдельные районы Карелии ранее приравнивались к территориям Крайнего Севера.