Абрамченко поручила подготовить меры по сдерживанию роста цен на сахар и масло

Вице-премьер России Виктория Абрамченко дала поручение Минсельхозу, Минэкономразвития, Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) разработать меры по сдерживанию роста цен на подсолнечное масло и сахар в стране.

«Представьте в правительство Российской Федерации аналитическую информацию по прогнозу внутренних цен на сахар белый и масло растительное, а также согласованные предложения, направленные на недопущение роста цен на указанную продукцию», — приводит РИА Новости текст поручения.

За последние 12 месяцев продовольствие на глобальном рынке подорожало почти на треть. Сильнее всего увеличилась стоимость растительных масел, зерновых, сахара и молочной продукции.

В сентябре 2021 года мировые цены на продукты выросли на 1,2% по сравнению с августом и достигли максимального уровня за последние десять лет.

Российский лидер Владимир Путин ранее спрогнозировал нарастание мирового кризиса продовольствия.