В РЖД прокомментировали законопроект о введении QR-кодов на транспорте

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов прокомментировал законопроект о введении QR-кодов на транспорте.

«Та версия (законопроекта. — RT), которую я вчера видел, я не думаю, что она как-то сильно отразится на нашем пассажиропотоке», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что кабмин направил в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Вице-премьер России Татьяна Голикова на брифинге объяснила принятие правительством решения внести в Госдуму законопроекты о QR-кодах.