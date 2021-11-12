Глава Минтранса России рассказал о планируемой проверке QR-кодов на транспорте

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Министр транспорта России Виталий Савельев рассказал, на каких этапах поездки планируется требовать предъявление QR-кодов о вакцинации от коронавируса.
Глава Минтранса России рассказал о планируемой проверке QR-кодов на транспорте
  • РИА Новости

«При покупке билетов и при посадке как в самолёт, так и на железной дороге будет предъявляться специальная утверждённая законом медицинская документация», — сказал он на брифинге, трансляцию которого вёл RT.

Ранее стало известно, что кабмин направил в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Во внесённых правительством в Госдуму законопроектах говорится, что соответствующие нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.

При этом россияне, которые приобрели билет на рейс до даты введения обязательных QR-кодов в самолётах и на железнодорожном транспорте, смогут вернуться в Россию при предъявлении ПЦР-теста на коронавирус.

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