Диетолог Чёрная назвала главные составляющие полезного завтрака

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Дипломированный натуропат, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Ксения Чёрная рассказала, из чего должен состоять идеальный завтрак.
Диетолог Чёрная назвала главные составляющие полезного завтрака
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Утренний приём пищи пропускать ни в коем случае нельзя. Если же с утра нет аппетита — это тревожный знак, сказала она в беседе с ФАН.

«Три самые главные составляющие полезного завтрака — клетчатка, правильные жиры и белок. Белок можно употреблять как растительный, так и животный — это могут быть бобовые, тофу, гречка, киноа, яйца, рыба, морепродукты или субпродукты. В качестве полезных жиров на завтрак подойдут нерафинированные масла, орехи, семена, авокадо или топлёное сливочное масло. В качестве углеводов должно быть несколько составляющих — это в обязательном порядке овощи и зелень, которые будут являться источником клетчатки, также таким источником могут стать цельнозерновые крупы», — рассказала Черная.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, от каких диет следует воздержаться, чтобы не навредить организму.

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