В Удмуртии зарегистрировали 385 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии зарегистрировали 385 случаев коронавируса за сутки, вылечились при этом 549 человек.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Больше всего заболевших — в Ижевске (196 жителей), а также в Воткинске и Глазове.

По данным на 12 ноября, коронавирусной инфекцией болеет 9041 житель республики.

Вакцинацию прошли 579 340 человек, из них обе прививки сделали 367 815. Однокомпонентную вакцину получили 103 939 жителей.

Также стало известно, что в инфекционном госпитале Кировской области развернули новое отделение реанимации и интенсивной терапии, передаёт progorod43 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о мерах безопасности при контакте с заболевшими COVID-19.