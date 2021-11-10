Иммунолог Жемчугов рассказал о мерах безопасности при контакте с заболевшими COVID-19

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о мерах безопасности при контакте с заболевшими COVID-19.

«Люди могут не заразиться только по той причине, что они уже вакцинированы или переболели раньше и у них есть иммунитет. Второй вариант: если человек интактный, у него нет иммунитета, он не вакцинировался и не переболел, может помочь очень хорошее соблюдение мер, предотвращающих заражение», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, у больного должна быть отдельная комната, заходить к нему следует в маске, а само помещение нужно проветривать и убирать со спецсредствами.

Жемчугов также отметил, что срок выздоровления не поменялся и зависит прежде всего от самого человека — когда тот начнёт лечиться, насколько правильно, есть ли серьёзные заболевания.

«Поменялся лишь инкубационный период, он стал короче. Если раньше пневмония наступала за семь-десять дней, то сейчас — с третьего-четвертого дня», — добавил он.

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