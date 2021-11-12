Диетолог Ирышкин рассказал о безопасной суточной дозе потребления соли

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Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Олег Ирышкин сообщил, что во избежание риска возникновения инфарктов и инсультов суточное потребление соли стоит ограничить.
Диетолог Ирышкин рассказал о безопасной суточной дозе потребления соли
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«Норма потребления соли — это 5 г в сутки. При наличии повышенного артериального давления можно есть до 5 г соли в сутки. Если давление 140 и выше, то соль ограничивается до 3 г в сутки. Соль считается не только из солонки, а вся: то есть и из хлеба, и из круп — и так далее», — напомнил специалист в эфире радио Sputnik.

Ирышкин добавил, что заменить соль можно травами или специями. Кроме того, можно покупать соль с меньшим содержанием натрия. 

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с Nation News дала советы по питанию людям, склонным к гипертонии.

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