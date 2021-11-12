Профессор Северинов прокомментировал идею создать реестр граждан с антителами к коронавирусу

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Ангелина Шурпина
Доктор биологических наук, профессор Сколтеха Константин Северинов в беседе с RT прокомментировал предложение зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова создать в России реестр граждан, которые имеют антитела к коронавирусу, но при этом не обращались за помощью к врачу или болели бессимптомно.
Профессор Северинов прокомментировал идею создать реестр граждан с антителами к коронавирусу
  • © Кирилл Брага
  • РИА Новости

«Наличие сведений о том, у кого есть или отсутствуют антитела к коронавирусу, на самом деле очень важно, потому что это позволяет оценить реальный уровень иммунитета. И для того чтобы это осуществить, нужно иметь согласованную политику по поводу того, какими тестами можно пользоваться, потому что разные тесты на наличие антител дают совершенно разные цифры, поэтому очень сложно сравнивать результаты», — объяснил Северинов.

По его мнению, для того, чтобы реализовать инициативу, «нужно очень серьёзное финансовое обеспечение».

«Как идея —  это верно, это помогло бы планировать какие-то эпидмероприятия», — заключил профессор.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил создать в России реестр граждан, которые имеют антитела к коронавирусу, но при этом не обращались за помощью к врачу или болели бессимптомно.

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