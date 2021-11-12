В Госдуме предложили создать регистр людей, имеющих антитела к COVID-19

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил создать в России реестр граждан, которые имеют антитела к коронавирусу, но при этом не обращались за помощью к врачу или болели бессимптомно.

Соответствующие предложения он направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

«Считаю целесообразным дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев», — приводит РИА Новости предложение депутата.

Он отметил, что необходимо решить вопрос, когда гражданин не может получить QR-код, но при этом имеет антитела к коронавирусу.

По его словам, такая мера будет в том числе актуальна для тех, кто привился за рубежом иностранными вакцинами, так как они официально не зарегистрированы в России.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что высокий уровень антител в крови нужно поддерживать, чтобы побеждать штамм «дельта».