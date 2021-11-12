Вирусолог Альтштейн дал прогноз выхода России из пандемии

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Доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что Россия, скорее всего, справится с пандемией коронавируса в 2022 году. При этом он не исключил, что вспышки инфекции никуда не исчезнут.

«Я думаю, что в следующем году удастся привить значительную часть человечества и пандемия заглохнет, но вирус, конечно, никуда не денется, и вспышки всё равно останутся, и надолго это будет, и вакцинироваться нам придётся», — приводит РИА Новости его слова.

Также Альтштейн выразил мнение, что заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 в России выйдет на плато на «довольно высоком уровне».

Ранее директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что высокий уровень антител в крови нужно поддерживать, чтобы побеждать штамм «дельта».

По данным на 10 ноября, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в среднем по России составляет 48,4%.

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