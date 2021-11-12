Вирусолог Жемчугов напомнил о важности вакцинации от опасных заболеваний

Доктор медицинских наук вирусолог Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» напомнил о необходимости вакцинации в соответствии с календарём прививок.

«Корь никуда не делась, она действительно есть. И если прекратить вакцинацию в ощутимом количестве, то она воспрянет и будет такая же заболеваемость, как несколько лет назад... Есть заболевания опаснее кори — дифтерия, столбняк... Полиомиелит — очень опасное заболевание... Все эти вакцины должны быть сделаны, как они идут в календаре. Обязательно», — подчеркнул Жемчугов.

Ранее в беседе с НСН Владислав Жемчугов высказался о возможности внесения прививки от COVID-19 в национальный календарь.