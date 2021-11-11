Офтальмолог Васильева рассказала о помогающих улучшить зрение продуктах

Врач-офтальмолог кандидат медицинских наук Ольга Васильева рассказала о продуктах, помогающих улучшить зрение.

«Из еды нужна морковь и другие продукты, в которых содержится бета-каротин — он как раз входит в состав пигмента сетчатки глаза. Также нужны продукты, содержащие витамин С: болгарский перец, сельдерей, капуста. Это позволяет поддерживать состояние сосудов, которых много на сетчатке», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

В то же время, по её словам, одними продуктами улучшить зрение нельзя — нужна терапия, препараты с необходимыми элементами.

Также Васильева порекомендовала ежегодно проходить профилактический осмотр, даже если кажется, что со зрением нет проблем.

«Врач может обнаружить повышенное внутриглазное давление, оно никак себя не проявляет, особенно в самом начале, но может спровоцировать глаукому. Чем раньше нашли, тем больше вероятность остановить потерю зрительных функций», — пояснила врач.

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