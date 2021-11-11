В Удмуртии подтвердили 385 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии подтвердили 385 случаев коронавируса за сутки, из больниц при этом выписали 457 жителей.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в республике достигло 68 422, выздоровевших — 56 756.

Также стало известно, что в Севастополе зарегистрировали 356 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа. Вылечились при этом 199 человек, передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на сайт правительства города.

Всего за время пандемии коронавирусом заболели 42 907 севастопольцев.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о мерах безопасности при контакте с заболевшими COVID-19.