В Красноярском крае выявили 731 случай COVID-19 за сутки

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В Красноярском крае выявили 731 случай коронавируса за сутки.
В Красноярском крае выявили 731 случай COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперативный штаб.

Больше всего заболевших — в Красноярске (171).

Всего в регионе за время пандемии зарегистрировали 138 421 случай COVID-19. Под медицинским наблюдением на дому находятся 50 157 контактных человек.

Проведён 4 061 251 тест на коронавирус, включая 11 787 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Севастополе зафиксировали 351 случай COVID-19 за сутки. Вылечились 210 жителей, передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на портал городского правительства.

Общее число заболевших в городе достигло 42 551.

Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев рассказал об особенностях протекания COVID-19.

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