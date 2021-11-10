В Красноярском крае выявили 731 случай COVID-19 за сутки

В Красноярском крае выявили 731 случай коронавируса за сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперативный штаб.

Больше всего заболевших — в Красноярске (171).

Всего в регионе за время пандемии зарегистрировали 138 421 случай COVID-19. Под медицинским наблюдением на дому находятся 50 157 контактных человек.

Проведён 4 061 251 тест на коронавирус, включая 11 787 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Севастополе зафиксировали 351 случай COVID-19 за сутки. Вылечились 210 жителей, передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на портал городского правительства.

Общее число заболевших в городе достигло 42 551.

Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев рассказал об особенностях протекания COVID-19.